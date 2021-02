Inzaghi vede Conte e… quota 100

Quarto faccia a faccia in campionato fra i tecnici Antonio Conte, Inter, e Simone Inzaghi, Lazio.

La prima volta si impose il nerazzurro fra le mura di casa, quindi ecco un successo per il biancoceleste sul proprio terreno di gioco e, per ultimo, un girone fa, il pareggio con una rete per parte.

Morale, il bilancio che ne emerge è in perfetto equilibrio: 1 affermazione per ciascuno e 1 segno X con 3 gol fatti e subiti dalle squadre di entrambi.

Conte ha invece incrociato uomini e schemi con la Lazio per 9 volte in Serie A, 6 alla guida della Juventus, 3 sulla panchina dell’Inter. Solo in un’occasione gli Aquilotti hanno avuto la meglio: nel girone di ritorno dello scorso campionato, 2-1 all’Olimpico di Roma.

Ammontano invece a 10 i faccia a faccia fra Inzaghi e la Beneamata. Il mister originario di Piacenza è in serie positiva da 2 gare contro i meneghini. Evento mai accaduto prima. Nei precedenti 8 incroci, infatti, dopo ogni risultato positivo aveva fatto seguito una sconfitta.

A proposito di vittorie… se da Inter-Lazio uscisse il segno 2 in schedina, mister Inzaghi taglierebbe il traguardo delle 100 vittorie nel massimo campionato italiano. Tutte ovviamente alla guida del club laziale.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E INZAGHI IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

1 pareggio

1 vittoria Inzaghi

3 gol fatti squadra di Conte

3 gol fatti squadra di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA LAZIO IN CAMPIONATO

5 vittorie Conte

3 pareggi

1 vittoria Lazio

13 gol fatti squadre di Conte

6 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E L’INTER IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

2 pareggi

5 vittorie Inter

9 gol fatti squadre di Inzaghi

15 gol fatti Inter