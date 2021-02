Juventus-Crotone, tutto in un quarto d’ora. Ecco il perché e quando

Da un lato, quello di casa, la miglior difesa del campionato con solo 19 gol subiti. Dall’altro, quello ospite, la difesa più battuta della Serie A con 52 reti al passivo.

Soprattutto, la differenza fra i reparti difensivi di Juventus e Crotone è evidente fra il 16’ e il 30’ di gioco del primo tempo. Szczesny (o Buffon quando chiamato in causa), infatti, non ha ancora incassato gol in questo spezzone dei match. Insigne, sabato scorso è andato vicino a sabotare questa statistica, marcando il rigore della vittoria al 31’. Cordaz, al contrario, ha dovuto raccogliere già 15 palloni in fondo alla propria rete nello stesso intervallo di tempo.

Notizia interessante per quegli juventini che proprio nel quarto d’ora centrale dei primi tempi hanno già timbrato il cartellino del gol in Serie A: Chiesa 3 volte, Morata 2, Kulusevski e Cristiano Ronaldo 1.

Il bilancio dei precedenti in Piemonte è un monologo della Vecchia Signora, sempre vittoriosa e ancora con la porta inviolata (tanto per rimanere in tema).

I rossoblù sono reduci da 4 sconfitte di fila e nelle ultime 10 giornate hanno raccolto soltanto 6 punti, frutto di 2 successi. I bianconeri vengono dal KO al Maradona di Napoli (e da quello di Champions League in Portogallo) e negli ultimi 10 turni hanno totalizzato 21 punti, per via delle 7 vittorie e dei 3 stop subiti.

Curiosità: dalla 13 esima giornata in poi sono soltanto tre i club che non hanno raccolto segni X in Serie A, il Milan e, guarda caso, proprio Juventus e Crotone… che all’andata fecero 1-1.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A SERIE B)

3 incontri disputati

3 vittorie Juventus

0 pareggi

0 vittorie Crotone

11 gol fatti Juventus

0 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Crotone 3-0, 37° giornata 2016/2017

Juventus-Crotone 3-0, 14° giornata 2017/2018