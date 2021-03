Juventus e quella manita in corso col Torino

Le ultime tre stracittadine di campionato in casa del Torino sono terminate tutte con identico punteggio: 0-1. Così se ci aggiungiamo anche l’1-3 del 2016-2017 e l’1-4 del 2015-2016 raggiungiamo le cinque le vittorie senza soluzione di continuità per la Juventus.

L’ultima volta che la Vecchia Signora aveva raccolto una manita di segni 2 in schedina di fila fu fra le stagioni 2002-2003 e 2013-2014. Serie che fu interrotta dalla più recente vittoria granata: 2014-2015, 2-1. Partita quest’ultima per certi versi singolare: perché il marcatore dei bianconeri siede oggi sulla panchina di Madama, Andrea Pirlo.

La compagine di mister Nicola arriva a questo appuntamento con 23 punti in classifica, ma all’Olimpico – Grande Torino ne ha fatti soltanto 10 (1V – 7X – 5P). Risponde quella di coach Pirlo con 55, 23 (6V – 5X – 2P) dei quali raccolti lontano dallo Stadium. Dando uno sguardo all’ultimo periodo dei due club scopriamo che a marzo la Vecchia Signora ha corso a 2,25 punti/match di media. Meglio, per intenderci, hanno fatto soltanto l’Inter (3,0) e il Napoli (2,5). Il Toro non è andato oltre gli 0,75 punti/match. Un dato preoccupante in chiave lotta salvezza, perché nessun altro club ha fatto peggio.

Quando potrebbe decidersi il derby della Mole numero 152 nella Serie A col girone unico?

Probabilmente nei secondi quarantacinque minuti di gioco, perché nelle riprese i bianconeri hanno guadagnato 11 punti in più rispetto a quelli fatti nei primi tempi, da 44 a 55, mentre i granata ne hanno lasciati per strada ben 9, da 32 a 23.

CONFRONTI DIRETTI CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

75 incontri disputati

19 vittorie Torino

23 pareggi

33 vittorie Juventus

76 gol fatti Torino

103 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Torino-Juventus 0-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Torino-Juventus 0-1, 11° giornata 2019/2020