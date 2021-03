L'allievo ha superato il maestro per la prima volta. La lunga storia di Gasp...

vedi letture

In Atalanta-Verona, giocata alla nona giornata di andata, Juric ha ottenuto la sua prima vittoria da allenatore contro Gasperini. In pratica l'allievo per la prima volta ha superato il maestro. I due si conoscono benissimo perché il croato è stato giocatore con il Gasp. Questa è la seconda volta che Juric 'ospita' il tecnico piemontese; alla prima è finita in parità (Verona-Atalanta 1-1 34esima giornata dello scorso campionato di A).

Quella citata qualche riga sopra è stata anche l'unica affermazione di Juric contro l'Atalanta, mentre Gasperini contro il Verona ha una storia ben più lunga e articolata da raccontare. Articolata e felice, verrebbe da scrivere, perché su 17 precedenti ci sono solo due sconfitte. Oltre allo 0-2 di questa stagione c'è anche un Verona-Genoa 3-0 del 30 marzo 2014. A fronte di due battute d'arresto vi sono ben otto vittorie, tra le quali uno squillante 5-0 ottenuto al Bentegodi il 18 marzo 2018.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS GASPERINI (CASA E FUORI CASA)

1 vittoria Juric

1 pareggio

2 vittorie Gasperini

5 gol fatti squadre Juric

7 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS ATALANTA

1 vittoria Juric

1 pareggio

2 vittorie Atalanta

5 gol fatti squadre Juric

7 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS VERONA

8 vittorie Gasperini

7 pareggi

2 vittorie Verona

33 gol fatti squadre Gasperini

19 gol fatti Verona