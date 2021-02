L’unico successo dell’Empoli a Ferrara? Per gli appassionati dei remake

L’ultimo faccia a faccia in ordine di tempo e a Ferrara terminò col punteggio di 2-2: doppietta di Kurtic, ad aprire e chiudere il match, nel mezzo le reti ospiti di Caputo e Krunic.

Si trattava del primo, al momento ultimo, Spal-Empoli di Serie A. Era il campionato 2018-2019.

La sfida ha precedenti in tutti e tre i livelli del calcio professionistico italiano. Ma gli incroci in cadetteria sono un bel po’ datati: anni Quaranta del secolo scorso. Il bilancio è un monologo in biancazzurro: 3 gare, altrettanti segni 1 in schedina, 7 reti per i padroni di casa, zero per gli ospiti.

Non cambiano molto i rapporti di forza se prendiamo in considerazione tutti e 12 gli incontri disputati. La Spal è avanti 9-1 per vittorie e 23-8 sul fronte dei gol. Mentre i pareggi ammontano a 2. Oltre al già citato recente 2-2 c’è anche un 1-1 nella Serie C 1991-1992.

E quell’unica affermazione toscana?

A voler credere ai ricorsi storici… anche allora era il mese di febbraio, 1970, e le due compagini giocavano per la 23esima giornata. Terminò col punteggio di 0-2 in Serie C. Doppietta di Moretti, ma nella porta sbagliata, quella difesa dal proprio portiere.

L’Empoli arriva a questo impegno da primo in classifica con 43 punti, 20 raccolti lontano dal Castellani (5V – 5X – 1P). Nessuno ha fatto meglio in trasferta.

Non solo.

E’ in serie positiva da 16 turni, 7 successi e 9 segni X, 33 gol marcati e solo 15 incassati. Ma nel turno infrasettimanale s’è fatto rimontare dal Pescara ultimo in classifica.

La Spal è a quota 35 punti, 21 dei quali conquistati in casa (6V – 3X – 2P). Dopo 5 gare OK di fila, martedì è incappata nello stop al Mazza contro il Pordenone, 1-3.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

9 vittorie Spal

2 pareggi

1 vittoria Empoli

23 gol fatti Spal

8 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE B)

Spal-Empoli 3-0, 42° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE B)

Spal-Empoli 1-0, 22° giornata 1949/1950