La Roma di Fonseca e la regola del 3 quando incontra il Genoa

Una serie positiva lunga 18 scontri diretti. La Roma, infatti, è reduce da 15 vittorie e 3 segni X quando ospita il Genoa all’Olimpico e in Serie A. Col 3-0 il risultato più ricorrente per via delle sue 4 presenze.

Tutto ha avuto iniziò col 3-1 del 1990-1991.

La passata stagione il match arrivò alla prima giornata. Fu pareggio con ben 6 marcature, tre per parte. E tre reti i giallorossi li hanno poi segnate anche al 20esimo turno del 2019-2020 e qualche mese fa nel match d’andata di questo torneo, un doppio 3-1 insomma.

L’ultimo segno 2 in schedina?

Il 17 gennaio 1990, quando Aguilera, in rete al 15’, diede la vittoria al Grifone targato Scoglio.

Nel turno infrasettimanale di campionato i giallorossi hanno acciuffato i tre punti a Firenze in quella che in tempo era chiamata zona Cesarini. E pensare che aveva fatto tutto la squadra di Fonseca: gol con Spinazzola, autorete dello stesso esterno, centro decisivo di Diawara. I rossoblù hanno fatto 1-1 nel derby della Lanterna. In vantaggio con Zappacosta sono stati raggiunti da Tonelli.

Fari puntati sull’ex Strootman.

Il centrocampista olandese con la maglia della Roma ha affrontato 102 match di Serie A nel corso dei quali ha marcato 10 reti. Arrivato in Liguria a gennaio dopo l’avventura a Marsiglia, ha dimostrato di essere ancora in grado di pesare sull’economia di un match.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

39 vittorie Roma

7 pareggi

8 vittorie Genoa

109 gol fatti Roma

35 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Genoa 2-0, 10° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Genoa 3-3, 1° giornata 2019/2020