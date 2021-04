La serie positiva della Roma a Cagliari. C'è anche un successo a tavolino

vedi letture

Fino a due giornate fa, il Cagliari era in grande difficoltà e sembrava avviato verso la retrocessione. La rocambolesca vittoria contro il Parma e il successo di Udine hanno rilanciato la formazione allenata da Semplici. La Roma è in fase altalenante in campionato e attende con ansia invece l'impegno in semifinale di Europa League contro il Manchester United.

Nonostante si giochi in Sardegna, c'è una leggera prevalenza di vittorie per la Roma. Gli ultimi anni sono stati positivi ai colori giallorossi: sette risultati utili consecutivi per i capitolini con cinque affermazioni e due pareggi. Una di queste cinque è arrivata a tavolino: il 23 settembre 2012 la partita fu annullata dal Prefetto perché lo stadio dei rossoblu non era a norma.

Roma e Atalanta detengono il record di gol realizzati nei primi 45 minuti: 33 a testa. Nonostante le ultime due vittorie, il 2021 resta un anno negativo per il Cagliari; 13 punti in 18 partite, questo il cammino dei sardi nell'anno solare in corso, con una media di 0,78 punti per gara. Peggio hanno fatto solo il Benevento, il Crotone e il Parma.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

14 vittorie Cagliari

11 pareggi

15 vittorie Roma

58 gol fatti Cagliari

60 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Roma 3-4