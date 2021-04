Lo scherzo del doriano Chiorri al Milan di Baresi e Collovati

vedi letture

Ammontano già a 2 i precedenti Milan-Sampdoria alla 29esima giornata di Serie A.

Il più lontano nel tempo risale a metà anni Cinquanta del secolo scorso. Nel 1956-1957 terminò col punteggio di 2-1: Firmani al 14’, Bean al 44’, Farina al 73’. Il più recente ha poco più di dieci anni. Annata 2007-2008 chiusura sull’1-2: Maggio al 12’, Delvecchio al 25’, Paloschi al 71’.

Bilancio quindi in perfetto equilibrio con un successo per parte, tre gol fatti e subiti da entrambi i club.

E tanto per non cambiare punteggio… anche la sfida del girone d’andata, Sampdoria-Milan del decimo turno, terminò con un 1-2. A imporsi furono i rossoneri: Kessie su calcio di rigore al 45’, Castillejo al 77’, Ekdal all’82’.

A proposito di penalty.

Come già accaduto in occasione della trasferta al Franchi, il Milan, la squadra che ha calciato più rigori nella Serie A 2020-2021 (in totale 16 di cui 12 andati a segno) affronterà quella che ne ha subiti il maggior numero (ben 7 – come Fiorentina, Spezia e Torino – di cui 6 finiti in fondo alla rete).

Il bilancio dei precedenti, A più B, vede in netto vantaggio i meneghini, avanti per numero di vittorie, 40-12, e gol marcati, 112-47, mentre i segni X sono 12.

Nelle ultime 3 stagioni dal Meazza sono usciti 2 successi rossoneri (2017-2018 e 2018-2019) e 1 pareggio (2019-2020).

L’ultima affermazione ospite? Nel 2016-2017.

Curiosità: Milan-Sampdoria vanta anche un precedente in cadetteria. Era il campionato 1980-1981 e terminò col punteggio di 0-1. Man of the match il blucerchiato Alviero Chiorri, fantasista mai dimenticato dai tifosi del Doria.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)*

64 incontri disputati

40 vittorie Milan

12 pareggi

12 vittorie Sampdoria

112 gol fatti Milan

47 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Sampdoria 1-0, 23° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Sampdoria 0-0, 18° giornata 2019/2020

* Conteggiato anche il risultato al 90’ di Milan-Sampdoria spareggio per l’accesso alle competizioni europee nel 1986/1987.