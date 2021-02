Lo Spezia al Picco corre più veloce. Ma il Milan in trasferta e per rigori…

Sarà il primo Spezia-Milan di Serie A. Con il campionato a formula girone unico.

Nel girone d’andata, al Meazza, terminò col punteggio di 3-0 per i rossoneri: doppietta di Rafael Leao, al 57’ e al 78’, e rete di Theo Hernandez, al 76’.

La due squadre arriveranno a questo faccia a faccia da prima e ultima in un paio di statistiche stagionali.

Lo Spezia con 6 punti fra le mura di casa è, col Torino, il club che ha raccolto di meno sul proprio campo. Ma… in questo torneo ha giocato sia al Manuzzi di Cesena che al Picco di La Spezia. E le differenze sono notevoli. Nel primo impianto viaggiava a una media di 0,4 punti/match. Nel secondo ha raddoppiato la propria andatura, a 0,8.

Il Milan con 28 punti è la squadra che ha corso più di tutti in trasferta: 9 successi e 1 segno X. Non perde in esterna dal 9 febbraio 2020, praticamente un anno, 2-4 nel derby con l’Inter. Successivamente ecco una striscia di 13 affermazioni e 4 pareggi e negli ultimi 16 match mai meno di 2 gol marcati.

Capitolo rigori.

Meneghini al top di quelli a favore, 14 (10 in gol). E nelle ultime 5 trasferte ne hanno calciati 4. Spezzini ultimi, con i cugini della Sampdoria, per penalty provocati, 7 (6 diventati punto). E nelle più recenti 5 gare interne quelli a sfavore ammontano a 3.

Scritto tutto ciò… calcio d’inizio alle ore alle ore 20:45 di sabato per assistere a un inedito.