Monza, ecco il miglior avversario per iniziare i play-off

vedi letture

Su cinque sfide in casa del Cittadella il Monza ha raccolto 4 vittorie e 1 segno X.

Statisticamente avversario migliore per iniziare questi play-off promozione dalla cadetteria alla Serie A non poteva esserci per la compagine di mister Brocchi. Ma in regular season i biancorossi fecero una gran fatica ad avere la meglio sui granata e l’1-2 finale fu frutto di 2 calci di rigore.

Dai precedenti balza agli occhi un altro dato piuttosto curioso. Per 3 volte su 5 l’incrocio è terminato col punteggio di 0-1, 1 in cadetteria e 2 in Serie C.

L’unica volta a punti dei veneti? Tredicesima giornata del stagione 2006-2007, 1-1 nel terzo livello del calcio italiano, Fabiano per gli ospiti dopo appena 1 minuto di gioco, De Gasperi per i locali alla metà del primo tempo. Poi il risultato non sarebbe più cambiato.

Come s’era chiuso il campionato per le due compagini?

Cittadella con 57 punti, 34 fatti al Tombolato (9V – 7X – 3P), Monza sette lunghezze sopra, 64 punti, 31 dei quali raccolti lontano dal Brianteo (8V – 7X – 4P).

Però i veneti sono abituati a giocare questo tipo di incontri. Negli ultimi 6 campionati sono stati una presenza fissa degli spareggi. I lombardi erano partiti con il favore dei pronostici, dopo anche la sontuosa campagna acquisti. Stavolta non potranno commettere passi falsi, rimediare sarebbe un bel po’ complicato.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B E SERIE C)

5 incontri disputati

0 vittorie Cittadella

1 pareggio

4 vittorie Monza

2 gol fatti Cittadella

6 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Monza 0-1, 27° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Monza 1-2, 6° giornata 2020/2021