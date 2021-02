Napoli-Juventus come Carpi-Padova? Prima il ritorno, poi l’andata

Il successo per 2-1 della passata stagione (Zielinski al 63’, Insigne all’86’, Ronaldo al 90’) ha permesso al Napoli di sorpassare nuovamente la Juventus nel bilancio dei precedenti di campionato con gli azzurri padroni di casa.

Su 75 incontri disputati, infatti, le vittorie campane ammontano a 24, mentre quelle piemontesi sono a 23. Il dato più alto, però, è sempre quello relativo ai segni X che stazionano a quota 28.

Anche per questo i due punteggi più ricorrenti al termine dei Napoli-Juventus di campionato sono l’1-1 e lo 0-0, entrambi con 12 presenze.

Ma questa partita attira l’attenzione anche per un altro particolare: sarà la prima volta di un match del girone di ritorno giocato prima di quello valido per il girone d’andata?

No, nel calcio italiano esistono già dei precedenti. Con tutti i distinguo che ogni singolo caso necessita.

Nella stagione 2013-2014, per esempio, Carpi-Padova in programma in notturna il 31 agosto è sospesa al 27’ del primo tempo dall’arbitro Abbattista per problemi all’impianto di illuminazione. Dopo diverse discussione, anche nelle aule dei tribunali della Giustizia Sportiva, la gara viene ripresa e terminata l’11 marzo 2014. Nel frattempo, il primo febbraio, era però stata disputata Padova-Carpi.

Più recentemente, invece, sorte simile è toccata a Virtus Francavilla-Viterbese, nella Serie C 2018-2019.

Il club laziale esordisce in campionato soltanto nel mese di novembre. Il posticipo delle prime giornate è originato da questioni legate a possibili ripescaggi. Ripescaggi che avrebbero potuto far cambiare girone al sodalizio gialloblù. La settima giornata, quella in casa della Virtus Francavilla è recuperata il 20 marzo 2019, praticamente un mese dopo che, il 13 febbraio, era andato in scena il match a Viterbo valido come 26esimo turno.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

75 incontri disputati

24 vittorie Napoli

28 pareggi

23 vittorie Juventus

92 gol fatti Napoli

88 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Juventus 2-2, 18° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Juventus 2-1, 21° giornata 2019/2020