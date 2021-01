Per il titolo d’inverno scendono in campo 66 gol

Nel complesso delle 6 sfide in cadetteria solo una volta l’Empoli ha fatto punti a Lecce. Era la stagione 1984-1985 e alla sesta giornata terminò 1-1: Cipriani per i padroni di casa al 24’, Cinello per gli ospiti al 64’.

Prima e dopo soltanto KO per la capolista della B. Fra l’altro con una sola rete marcata: Cozzolini nella battuta d’arresto per 1-2 patita al 26esimo turno del 1947-1948.

Ma questa sfida ha trascorsi anche negli altri campionati professionistici italiani. In Serie A, 3 volte, e in C, altre 3. Dai 12 incroci emerge un bilancio nettamente a favore dei giallorossi, a punti per ben 9 volte.

Al Via del Mare sarà in palio anche il titolo di campione d’inverno.

L’Empoli ha sì 4 punti di vantaggio sul Cittadella, ma i veneti oltre a quello col Venezia devono giocare anche il derby regionale col ChievoVerona, recupero della 15esima giornata.

Fra azzurri e giallorossi ci sono otto punti di differenza in classifica. L’Empoli è a 37, 18 dei quali fatti lontano dal Castellani (5V – 3X – 1P), il Lecce si trova a 29, 14 fra le mura di casa (3V – 5X – 1P).

Focus sui reparti avanzati perché… Lecce-Empoli sarà sfida fra i migliori attacchi della cadetteria. Mancuso e compagni hanno marcato 34 gol, Coda (che però sarà assente per l’espulsione rimediata con la Reggina) e soci seguono con 32. Gli azzurri a rete sono stati 11, i giallorossi 12. I gol pescati in panchina da Dionisi ammontano a 6, 4 quelli da Corini. Per ultimo ecco le tipologie delle marcature. Empoli: 9 di testa, 2 su rigore, 23 di piede. Lecce: 4 di testa, 2 su rigore, 26 di piede.

CONFRONTI DIRETTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

6 vittorie Lecce

3 pareggi

3 vittorie Empoli

17 gol fatti Lecce

12 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Empoli 2-1, 26° giornata 1947/1948

ULTIMA SFIDA A LECCE (SERIE B)

Lecce-Empoli 1-0, 12° giornata 2009/2010