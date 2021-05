Pirlo cerca il double col Milan. Ma con le grandi la sua Juventus...

Andrea Pirlo, ex che col Milan ha scritto parte della storia del calcio, italiano e non solo, è alla ricerca del settimo double del suo campionato da coach.

Fino a questo momento, infatti, è riuscito a battere lo stesso avversario sia nel girone d’andata che in quello di ritorno per 6 volte. Questo l’elenco dei club contro i quali la sua Juventus non ha lasciato punti per strada: Sampdoria, Spezia, Cagliari, Genoa, Parma e Udinese.

Insomma, mancano le big del campionato. Quelle contro le quali c’è in ballo lo scudetto.

Ci proverà fra qualche ora proprio col suo ex club.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIRLO E PIOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Pirlo

0 pareggi

0 vittorie Pioli

3 gol fatti squadra di Pirlo

1 gol fatto squadra di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIRLO E IL MILAN IN CAMPIONATO

1 vittoria Pirlo

0 pareggi

0 vittorie Milan

3 gol fatti squadra di Pirlo

1 gol fatto Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Pioli

3 pareggi

12 vittorie Juventus

10 gol fatti squadre di Pioli

30 gol fatti Juventus