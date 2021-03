Pochi rigori per Genoa e Udinese. Ma quando si sfidano piovono penalty

vedi letture

L’Udinese è in serie positiva al Ferraris rossoblù da 4 incroci: 2 segni X e 2 vittorie.

La passata stagione fu 3-1 bianconero con questa sequenza di marcatori: Pandev, De Paul, Sema e Lasagna.

Così per rintracciare un segno 1 in schedina dobbiamo andare fino al torneo 2015-2016, quando i padroni di casa passarono col punteggio di 2-1… ma non senza qualche patema. Minuto 90, Di Natale sistema il pallone sul dischetto del rigore, sarebbe la rete del 2-2 in casa di centro. Ma Perin decise che quel giorno i tre punti sarebbero stati rossoblù.

E le statistiche più curiose su questo match arrivano proprio concentrandoci sui penalty.

Genoa e Udinese sono le due squadre della serie A che ne hanno avuti meno a favore. I liguri 1 soltanto (con lo Spezia alla 14esima giornata), i friulani, come il Bologna, 2 (col Milan al sesto turno e con lo Spezia al 20esimo).

Il Vecchio Balordo s’è visto fischiare contro ben 4 massime punizioni, tutte divenute punto. Stessa sorte, vale a dire gol, per le 6 calciate contro le Zebrette.

Soprattutto, se buttiamo uno sguardo agli ultimi cinque Genoa-Udinese di Serie A scopriamo ben 3 rigori sanzionati, 2 a favore dei padroni di casa, 1 per gli ospiti.

Ultima curiosità riguardante proprio i tiri dal dischetto degli undici metri: l’ultimo per il Genoa al Ferraris risale allo scorso 12 luglio 2020, contro la Spal.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

15 vittorie Genoa

9 pareggi

5 vittorie Udinese

46 gol fatti Genoa

34 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Udinese 1-1, 21° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Udinese 1-3, 11° giornata 2019/2020