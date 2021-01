Pogba ha dato il via al settebello juventino contro il Bologna

vedi letture

Come la stagione scorsa dopo il derby d’Italia in casa dell’Inter la Juventus ospiterà il Bologna allo Stadium.

Tuttavia se nel 2019-2020 i bianconeri erano usciti dal Meazza con un successo per 2-1, stavolta arriveranno al match contro i felsinei dopo un KO per 0-2. Consolazione, non certo magra, la conquista dell’ennesima Supercoppa Italiana nel match di mercoledì sera contro il Napoli.

Dall’altra parte il Bologna si presenta a questo scontro diretto dopo aver ritrovato la vittoria, che mancava dalla nona giornata, contro l’Hellas Verona. Un match firmato da un giocatore in orbita bianconera: Orsolini.

La Vecchia Signora è a quota 33 punti, 17 dei quali raccolti sul proprio campo (5V – 2X – 1P). I Petroniani si ritrovano a 20, ma solo 6 conquistati lontano dal Dall’Ara (1V – 3X – 5P).

Tornando ai precedenti…

Nelle ultime 7 stagioni dagli Juventus-Bologna di campionato è uscito soltanto il segno 1. Una serie che ha preso avvio nel 2012-2013, 2-1, Quagliarella e Pogba (centro decisivo per il successo) a rete per i padroni di casa, Taider per gli ospiti.

Il più recente colpo esterno degli emiliano romagnoli risale al torneo 2010-2011, quando alla 27esima giornata l’ex Di Vaio marcò una doppietta per il definitivo 0-2.

Il bilancio totale, A più B, vede nettamente in vantaggio il club con lo scudetto sul petto: 44-5 sul fronte dei successi, mentre i pareggi sono 25, 125-56 per quanto riguarda le marcature.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

74 incontri disputati

44 vittorie Juventus

25 pareggi

5 vittorie Bologna

125 gol fatti Juventus

56 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Bologna 2-0, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Bologna 2-1, 8° giornata 2019/2020