Prima e ultima sotto il segno dell’Udinese. Nel mezzo il Sassuolo…

vedi letture

Nel primo e nell’ultimo faccia a faccia si sono imposti i padroni di casa. Nel 2013-2014 terminò 1-0 con Di Natale man of the match. Nel 2019-2020 ecco un 3-0 firmato Okaka, Sema, De Paul.

Nel mezzo però gli ospiti hanno raccolto punti per 5 sfide senza soluzione di continuità, 2 pareggi e 3 vittorie (con la più recente datata 2017-2018, 1-2 per via dell’autogol di Adnan e dei centri di Fofana e Sensi).

E’ questo il riassunto degli Udinese-Sassuolo di Serie A.

Allo scontro diretto le due formazioni ci arrivano con i bianconeri in uno stato di forma leggermente migliore. Nel 2021, infatti, i friulani hanno viaggiato a 1,17 punti/match (3V – 5X – 4P), conquistando fra l’altro 8 punti fra le mura di casa. Gli emiliani hanno tenuto un passo di 1 punto/match (2V – 4X – 4P) con solo 4 punti conquistati in trasferta.

Nell’ultimo turno di campionato i bianconeri hanno fatto 1-1 al Meazza contro il Milan. Ma fino all’ultimo secondo del tempo di recupero erano in vantaggio per 1-0. I neroverdi sono stati protagonisti di uno scoppiettante 3-3 col Napoli. Col rigore di Caputo per il definitivo X arrivato a pochi istanti dal triplice fischio finale.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

7 incontri disputati

2 vittorie Udinese

2 pareggi

3 vittorie Sassuolo

7 gol fatti Udinese

6 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Sassuolo 1-0, 29° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Sassuolo 3-0, 19° giornata 2019/2020