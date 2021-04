Quella monetina che costò cara all'Inter. Secondi tempi da urlo dei nerazzurri

Inarrestabile. L'Inter si conferma tale in questo periodo avendo raggiunto dieci vittorie consecutive in campionato e avendo rafforzato molto la propria leadership in graduatoria. Per il Cagliari sembra invece già finito l'effetto Semplici: il cambio in panchina e l'avvento del tecnico toscano avevano portato i sardi ad ottenere 7 punti nelle prime 3 partite. Poi però sono arrivate tre sconfitte di fila e i rossoblu sono ancora al terzultimo posto.

Sette, sono le vittorie del Cagliari contro l'Inter a San Siro in 40 partite disputate. Ultimo successo dei rossoblu il 16 ottobre 2016 (2-1). Dopo quella battuta d'arresto, l'Inter ha collezionato tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pari) contro i sardi. Nella storia c'è anche una vittoria a tavolino per il Cagliari. A determinarla fu il lancio di una monetina che colpì Longo, il quale non fu più in grado di continuare a giocare. E così il 3-0 sul campo dei nerazzurri si tramutò in 0-2 per i rossoblu.

L'Inter, oltre ad essere in vetta al campionato di Serie A, è anche prima nella classifica dei 'clean sheet' assieme al Napoli (11 partite terminate senza subire gol). Ed è incredibile il suo rendimento nei secondi tempi: 23 punti guadagnati rispetto al risultato conseguito all'intervallo e 46 gol fatti nei soli secondi 45 minuti di gioco (primato anche sotto questo profilo).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

23 vittorie Inter

10 pareggi

7 vittorie Cagliari

77 gol fatti Inter

41 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1964/1965 Serie A Inter vs Cagliari 3-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Inter vs Cagliari 1-1