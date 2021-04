Quella sfida in Serie A con 8 reti da 8 bomber differenti

vedi letture

Una volta su tre Sassuolo-Sampdoria finisce per 0-0.

Perché il pareggio ad occhiali è il risultato più ricorrente al termine degli scontri diretti in campionato. I tifosi neroverdi e blucerchiati lo hanno visto comparire 3 volte su 9.

Però… non fa capolino dal 2015-2016.

Successivamente dalla sfida del Mapei Stadium sono usciti 3 successi dei locali e 1 degli ospiti. Soprattutto la bellezza di 17 marcature, per una media di poco superiore alle 4/match.

E nel 2018-2019 fu uno spettacolare 3-5 con ben 8 marcatori differenti: Defrel al 15’, Quagliarella al 36’, Boga al 38’, Linetty al 39’, Praet al 46’, Duncan al 63’, Gabbiadini al 72’, Babacar al 92’.

Il Sassuolo, 2-1 al Milan nel turno infrasettimanale, ha 49 punti in classifica. Sul proprio terreno ne ha conquistati 22 (5V – 7X – 3P). La Sampdoria, reduce dal successo per 1-0 a Crotone, insegue a 42, ma solo 19 lontano dal Ferraris (5V – 4X – 7P).

Curiosità legata ai blucerchiati.

L’ultima volta che erano stati in trasferta a Crotone erano andati KO per 1-4. La più recente trasferta in casa dei neroverdi è terminata con una sconfitta per 1-4. Ovviamente la banda di mister Ranieri spera quindi di bissare la prestazione di mercoledì scorso…

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A E SERIE B)*

9 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

4 pareggi

2 vittorie Sampdoria

12 gol fatti Sassuolo

10 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Sampdoria 1-2, 30° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Sampdoria 4-1, 2° giornata 2019/2020

* Compresa la gara dei play-off al termine della stagione 2011/2012.