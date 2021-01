Quello zero che pesa per il Torino. I secondi tempi? Un bagno di sangue

Nel corso dell'ultimo turno di campionato il Torino ha ottenuto la sua seconda vittoria in questa stagione. Tutti successi però arrivati in trasferta: in casa i granata sono ancora a quota zero. Buono il rendimento esterno del Verona che perso una sola volta lontano da casa, in sette partite giocate (poi 3 vittorie e 3 pareggi).

Però il campo del Torino non è di certo favorevole ai colori gialloblu. Solo 4 vittorie per l'Hellas in 33 partite in casa dei granata. Ultimo successo dei veneti è un rotondo 4-1 ottenuto il 12 marzo 2012, gara valida per il campionato di Serie B. Le ultime tre gare sono invece terminate in parità.

Sia pur in coabitazione con diverse squadre, la compagine allenata da Juric è leader nella classifica dei clean sheet con 5 partite chiuse con la porta imbattuta. Il Torino invece continua ad avere un bilancio semplicemente sanguinoso nei secondi tempi. Se le partite fossero terminate al 45', Giampaolo e i suoi ragazzi avrebbero la bellezza di 14 punti in più in classifica. Per non contare i punti che il Toro si è fatto portare via pur essendosi trovato in situazioni di vantaggio.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

15 vittorie Torino

14 pareggi

4 vittorie Verona

52 gol fatti Torino

35 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1957/1958 Serie A Torino vs Verona 0-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2019/2020 Serie A Torino vs Verona 1-1