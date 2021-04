Semplici e l'en-plein contro D'Aversa e il Parma. Il tecnico gialloblu invece...

Leonardo Semplici e Roberto D'Aversa sono due allenatori subentrati nel corso di questa stagione. Entrambi però non sono riusciti a dare una svolta né al campionato del Cagliari né a quello del Parma. Il tecnico toscano sembrava aver ingranato la marcia giusta al suo ingresso: 7 punti in 3 gare. Poi però sono arrivate 4 sconfitte consecutive e una nuova crisi per gli isolani. Gli emiliani hanno vinto una sola partita con D'Aversa in panca e anche una sola partita nelle ultime 21 gare di campionato.

Tre, i confronti complessivi tra Semplici e D'Aversa in veste di allenatore...e en-plein di vittorie per il primo ottenute tutte alla guida della Spal. Quando Semplici ha giocato in casa, il risultato è stato sempre lo stesso: 1-0 per la sua formazione. Il 3-0 per Semplici lo troviamo anche nei match che ha disputato contro il Parma.

Quanto a D'Aversa contro il Cagliari, il tecnico nato in Germania 45 anni fa, non è che si sia tolto molte soddisfazioni; cinque partite e una sola vittoria (Parma-Cagliari 2-0, del 22 settembre 2018). Tre invece le sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS D'AVERSA

3 vittorie Semplici

0 pareggi

0 vittorie D'Aversa

5 gol fatti squadre Semplici

2 gol fatti squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS PARMA

3 vittorie Semplici

0 pareggi

0 vittorie Cagliari

5 gol fatti squadre Semplici

2 gol fatti Cagliari

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS CAGLIARI

1 vittoria D'Aversa

1 pareggio

3 vittorie Cagliari

7 gol fatti squadre D'Aversa

10 gol fatti Cagliari