Serie B, come nel 2019 è finale veneta. Il Cittadella spera un epilogo diverso

A qualche settimana di distanza Cittadella e Venezia si ritroveranno nuovamente avversarie al Tombolato per la finale d’andata dei play-off di Serie B 2020-2021.

In occasione della 38esima giornata di regular season il derby regionale era terminato col punteggio di 1-1: Bocalon a portare in vantaggio gli ospiti al 33’, Baldini a pareggiare per i padroni di casa al 51’.

Per certi versi un risultato storico in cadetteria.

Mai, prima di allora, i lagunari avevano fatto punti in casa del Cittadella in occasione di un match di cadetteria.

I granata restano comunque in netto vantaggio negli scontri diretti, anche conteggiando quelli andati in scena in Serie C: 5 affermazioni, 2 segni X, 12 gol marcati a fronte di 6 reti incassate.

Al termine delle trentotto giornate le classifiche dei due club raccontavano questo.

Cittadella con 57 punti, 34 fra le mura di casa (9V – 7X – 3P con 25GF e 14GS).

Venezia a 59, 26 lontano dal Penzo (5V – 11X – 3P con 25GF e 20GS).

Entrambe le compagini sono arrivate a questo appuntamento dopo aver superato il turno preliminare e la doppia sfida di semifinale. Proprio in occasione del penultimo atto di questi play-off, granata e arancioneroverdi hanno eliminato quelle squadre che alla vigilia degli spareggi tutti davano per favorite a giocare la finale: vale a scrivere Monza e Lecce.

PS: sarà la seconda volta nelle ultime tre stagione di una finale tutta veneta. Nel 2018-2019 all’ultimo atto arrivarono Cittadella e Verona: fu 2-0 per i granata al Tombolato e 3-0 per i gialloblù al Bentegodi.

Anche allora sul finale di regular season era andato in scena uno scontro diretto. Al 37esimo turno, infatti, Cittadella-Verona era terminato 3-0.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

5 vittorie Cittadella

2 pareggi

0 vittorie Venezia

12 gol fatti Cittadella

6 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Venezia 2-1, 21° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Venezia 1-1, 38° giornata 2020/2021