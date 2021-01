Torino e quelle classifiche che lo vedono davanti al Milan

vedi letture

Nozze di platino per i Milan-Torino nella Serie A con la formula del girone unico, vale a scrivere dal 1929-1930.

Quello in programma domani sarà, infatti, il 75esimo scontro diretto con i rossoneri padroni di casa. Il bilancio dei precedenti sorride nettamente ai lombardi avanti per numero di vittorie, 43-11, e gol marcati, 129-51. Mentre i segni X ammontano a 20.

La passata stagione terminò per 1-0 con Rebic man o f the match. E proprio il successo del Diavolo col minimo scarto è il risultato più ricorrente al termine dell’incrocio valido per la 17esima giornata di Serie A 2020-2021. E’ comparso per 15 volte in 74 sfide. Praticamente 1 ogni 5.

I meneghini sono reduci dal primo KO in questo torneo. E’ arrivato con l’altra squadra di Torino, la Juventus. I piemontesi sono in serie OK da 4 turni, record stagionale.

Nonostante la distanza fra i due club nella classifica in corso di validità, con il Diavolo attualmente davanti a tutti gli altri… ci sono un paio di graduatorie dove il Toro occupa comunque posizioni di vertice.

Per le reti pescate in panchina la compagine di mister Giampaolo è a 3, mentre quella di Pioli insegue a quota 2. Non è tutto. Se prendiamo in considerazione le coop del gol, vale a scrivere la quantità di calciatori mandati a rete da ogni squadra, rossoneri e granata sono appaiati a quota 13.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

74 incontri disputati

43 vittorie Milan

20 pareggi

11 vittorie Torino

129 gol fatti Milan

51 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Torino 1-2, 16° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Torino 1-0, 24° giornata 2019/2020