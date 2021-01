Torino-Fiorentina sul 3-1. E sarà corsa al gol numero 200

vedi letture

Il Torino ha raccolto fra le mura di casa solo 5 punti in questo torneo. Frutto di altrettanti pareggi. Quella granata è, infatti, l’unica formazione di Serie A con lo zero alla voce “vittorie interne”. La Fiorentina lontano dal Franchi conta non più di 5 punti. Un successo e due segni X. Quell’unica vittoria è stata colta proprio a Torino, contro la Juventus. Forse la miglior prestazione stagionale della viola.

Torino-Fiorentina è sfida che fra Serie A e cadetteria è arrivata a quota 72 precedenti. Il bilancio sorride nettamente ai granata che mettono in mostra un rapporto di 3-1 in fatto di successi-sconfitte.

Negli ultimi quattro incroci chi ha vinto l’ha sempre fatto col punteggio di 2-1. E’ toccato ai granata nel 2016-2017 e nel 2019-2020. Ai viola nel 2017-2018.

Unica eccezione il pareggio per 1-1 nel 2018-2019. Fra l’altro il segno X con una rete per parte è uno dei tre risultati più ricorrenti in Serie A. Vanta 10 comparsate fino a oggi. Con lui, a quota 10 gettoni presenza, anche il successi interni per 2-1 e per 1-0.

Focus sul fronte marcature.

Negli ultimi 6 Torino-Fiorentina hanno marcato sia i padroni di casa che gli ospiti. Il totale dei gol dal 1931-1932 in poi è pari a 196: 120 granata, 76 viola. Quattro o più centri, in questa sfida, si sono verificati 20 volte, dai nove del 7-2 nel 19461-947 ai quattro del 3-1 nel 2015-2016.

Dovesse arrivare un poker anche domani sera… il marcatore del quarto gol firmerebbe il 200esimo centro nei Torino-Fiorentina di campionato.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

72 incontri disputati

39 vittorie Torino

20 pareggi

13 vittorie Fiorentina

120 gol fatti Torino

76 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Fiorentina 1-0, 23° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Fiorentina 2-1, 15° giornata 2019/2020