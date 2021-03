Torino, il mal di secondo tempo è attenuato. Il Crotone e quella difesa colabrodo

Il Crotone arriva alla partita contro il Torino avendo perso le ultime sette partite di fila e con dieci sconfitte nelle ultime undici gare. L'avventura di Cosmi sulla panchina dei calabresi non è di certo iniziata bene perché c'è stato un rovescio (5-1) sul campo dell'Atalanta. Il Toro non ha potuto giocare nelle ultime due giornate causa Covid che si è inserito a piene mani nell'organico granata. Però la formazione allenata da Nicola sul campo viene da sei risultati utili consecutivi (una vittoria e cinque pareggi).

Due partite in A disputate a Crotone tra queste due squadre con un pareggio e una vittoria per il Torino. Se prendiamo in considerazione anche quelle giocate in B troviamo invece un bilancio in perfetta parità (due vittorie per squadra). Il Crotone non batte il Torino in casa dal 24 aprile 2010 (1-0).

Il Crotone ha ampiamente la peggiore difesa del torneo con 62 reti subite. I calabresi hanno chiuso meno partite con la loro porta imbattuta (solo 2 come la Sampdoria). Con 4 gol all'attivo nell'ultima mezz'ora la formazione prima di Stroppa e ora di Cosmi è la peggiore per realizzazioni in questa frazione di gara. Il Torino continua ad avere problemi con i secondi tempi, ma il male è meno accentuato rispetto a qualche tempo fa; tant'è che i granata si ritrovano ad aver perso 10 punti rispetto ai risultati all'intervallo (contro i -17 di qualche settimana fa) e il Parma sta facendo peggio con meno 12.

TUTTI I PRECEDENTI A CROTONE (SERIE A E B)

2 vittorie Crotone

4 pareggi

2 vittorie Torino

7 gol fatti Crotone

8 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A CROTONE

2000/2001 Serie B Crotone vs Torino 0-1

L'ULTIMA SFIDA A CROTONE

2017/2018 Serie A Crotone vs Torino 2-2