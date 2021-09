Torino, senza rigori sarebbe da zona Champions

Torino e Juventus arrivano al derby della Mole numero 154 in Serie A da appaiate in classifica. Entrambi club, infatti, contano 8 punti ma…

Nel caso i rigori non fossero mai entrati a far parte del gioco del calcio i granata potrebbero ritrovarsi a quote più elevate. Per i tiri dal dischetto degli avversari hanno perso 4 punti: 2 nell’ultimo match a Venezia, altri 2 alla quinta giornata ospitando la Lazio.

Insomma, 12 punti dopo sei giornate non sarebbero stati mali. Soprattutto, in una classifica depurata dagli effetti dei penalty, i granata sarebbero in quarta piazza, a sei lunghezze dalla vetta rispetto alle 10 di adesso.

E per la Vecchia Signora?

Nessun cambiamento sostanziale: 8 punti ha e 8 punti avrebbe, avendo lasciato per strada qualcosa a Udine e guadagnato altrettanto con la Sampdoria allo Stadium.

Dando uno sguardo ai precedenti in casa granata, scopriamo che la Juventus è in serie OK da 6 stracittadine. Un percorso iniziato col 4-1 del 2015/2016: Pogba al 33’, Khedira al 42’, Belotti su rigore al 48’, Morata al 63’ e 76’. Pertanto 5 successi e 1 segno X per la Vecchia Signora.

L’anno scorso arrivò proprio il pari. Un 2-2 firmato Chiesa, doppietta di Sanabria, Cristiano Ronaldo.

Il più recente successo del Torino risale al 2014-2015, 2-1 alla 32esima giornata: Pirlo al 35’, Darmian dieci minuti più tardi, gol dell’ex Quagliarella al 57’.

E a proposito di ex. Il Torino potrebbe anche calare il tris Mandragora-Pjaca-Zaza. Nella Juventus non scordiamo che Kean fino al 2010 era nelle giovanili granata.

CONFRONTI DIRETTI CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

76 incontri disputati

19 vittorie Torino

24 pareggi

33 vittorie Juventus

78 gol fatti Torino

105 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Torino-Juventus 0-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON IL TORINO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Torino-Juventus 2-2, 29° giornata 2020/2021