Tra poco Roma-Milan: parte così. La migliore in casa contro la numero uno in trasferta

La migliore squadra in casa, la Roma, affronta la formazione con il miglior rendimento esterno, il Milan. Partiamo da questo assunto per presentare la sfida di stasera dell'Olimpico. 30 i punti raccolti tra le mura amiche dai giallorossi, mentre 28 sono quelli fatti dai rossoneri lontano da San Siro. La squadra di Fonseca non ha mai perso nella Capitale, una sola sconfitta, contro lo Spezia per quella di Pioli in trasferta.

In un contesto molto equilibrato, guardando i precedenti il Milan si fa preferire alla Roma (28 vittorie contro 26) anche se il risultato più ricorrente in assoluto è il pari (31 volte su 85 incontri giocati nella Capitale).

Il Milan, insieme a Napoli e Inter, è la squadra di A che è riuscita a chiudere più partite senza prendere reti (8). Ed è anche la compagine che ha usufruito del maggior numero di rigori a favore 14. La Roma insegue al secondo posto in questa classifica, insieme al Sassuolo, ma è 'solo' a quota 6, quindi ben distante dai rossoneri. A proposito di Roma, attenzione ai primi tempi di questa squadra: 29 gol fatti nei primi 45, nessuno ha saputo fare meglio almeno fin ora.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

26 vittorie Roma

31 pareggi

28 vittorie Milan

94 gol fatti Roma

93 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Roma vs Milan 1-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Milan 2-1