Una ha il peggior attacco esterno della B. L’altra ha fatto 1 gol negli ultimi 450’L’anno scorso la gara fu disputata al Friuli di Udine. Questo weekend andrà in scena al Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Nel 2019-2020 si impose per 2 volte, match d’andata e ritorno, il Pescara.

Nel 2020-2021 ha avuto la meglio, in trasferta, il Pordenone.

Dovesse ripetersi lo schema della scorsa stagione…

Il Pordenone vanta 33 punti in classifica, 14 dei quali raccolti fra le mura di casa (2V – 8X – 3P). E’ reduce da 2 KO senza soluzione di continuità e non conquista i tre punti dalla 22esima giornata, successivamente ecco 1 solo punticino in 5 turni di campionato.

Non solo, l’1-1 in Pordenone-Ascoli rappresenta anche l’unico match con gli uomini di mister Tesser in gol in quest’ultimo scorcio di torneo.

Il Pescara risponde con 22 punti in graduatoria, di cui 12 fatti in trasferta (3V – 3X – 7P). Ulteriore nota dolente: con 9 marcature presenta il peggior attacco esterno della Serie B. Lo scorso weekend ha alzato bandiera bianca contro la Spal ma soltanto su calcio di rigore. Prima i biancazzurri avevano raccolto 5 punti in tre impegni (2 pareggi e 1 successo).

L’obiettivo per entrambi i club è il successo. Ai padroni di casa permetterebbe di non finire invischiati nella lotta salvezza. Per gli ospiti significherebbe continuare la rincorsa alla permanenza in Serie B.

CONFRONTI DIRETTI COL PORDENONE SQUADRA DI CASA (SERIE B)

1 incontri disputati

0 vittorie Pordenone

0 pareggi

1 vittoria Pescara

0 gol fatti Pordenone

2 gol fatti Pescara

PRIMA E ULTIMA SFIDA COL PORDENONE SQUADRA DI CASA (SERIE B)

Pordenone-Pescara 0-2, 21° giornata 2019/2020