Ufficiale La Croazia ha un nuovo CT. Bilic torna in sella dopo 14 anni: "Grande responsabilità"

La Croazia riparte da un volto noto. La Federcalcio (HNS) ha ufficializzato il ritorno di Slaven Bilic sulla panchina della nazionale, raccogliendo l'eredità di Zlatko Dalic dopo la conclusione del suo ciclo al termine del Mondiale 2026.

La nomina è stata approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della federazione su proposta del presidente Marijan Kustić, dopo aver ottenuto anche il via libera della Commissione Tecnica. Per Bilić si tratta di un ritorno: aveva già guidato la Croazia dal 2006 al 2012, riportando ora la propria esperienza al servizio dei Vatreni. Il presidente della federazione ha voluto innanzitutto rendere omaggio al lavoro svolto da Dalić: "Ringrazio ancora Zlatko per gli straordinari risultati ottenuti durante il suo mandato. Rispettiamo pienamente la sua decisione di chiudere il proprio ciclo con questo Mondiale. Non è semplice raccogliere la sua eredità, ma siamo convinti che Slaven sia la persona giusta. È stato un grande nazionale, ha maturato una notevole esperienza sia come allenatore sia come commissario tecnico e sono certo che godrà del sostegno dei giocatori, dei tifosi e di tutto il Paese. Gli auguro il bentornato e avrà il pieno supporto della Federazione".

Emozionato per il ritorno sulla panchina della nazionale, Bilić ha ringraziato la federazione per la fiducia ricevuta: "Ringrazio il presidente Kustić e la dirigenza della Federazione per questa opportunità. Guidare la nazionale croata è il più grande onore per qualsiasi allenatore del nostro Paese. Sono consapevole delle grandi aspettative dopo lo splendido lavoro di Zlatko Dalić, ma chi allena la Croazia deve essere pronto a convivere con questa responsabilità. Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori di grande qualità e il mio compito sarà portare energia, ambizione e determinazione affinché la Croazia continui a far parte dell'élite del calcio mondiale".

Il nuovo commissario tecnico ha poi concluso guardando con entusiasmo alla sua seconda esperienza alla guida della nazionale: "Affronto questa sfida con enorme entusiasmo. Mi sento un allenatore più maturo ed esperto rispetto al 2006, ma con la stessa motivazione e lo stesso desiderio di vedere una Croazia forte, coraggiosa e vincente".