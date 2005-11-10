Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

La Croazia ha un nuovo CT. Bilic torna in sella dopo 14 anni: "Grande responsabilità"

La Croazia ha un nuovo CT. Bilic torna in sella dopo 14 anni: "Grande responsabilità" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 13:55Mondiali 2026

La Croazia riparte da un volto noto. La Federcalcio (HNS) ha ufficializzato il ritorno di Slaven Bilic sulla panchina della nazionale, raccogliendo l'eredità di Zlatko Dalic dopo la conclusione del suo ciclo al termine del Mondiale 2026.

La nomina è stata approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della federazione su proposta del presidente Marijan Kustić, dopo aver ottenuto anche il via libera della Commissione Tecnica. Per Bilić si tratta di un ritorno: aveva già guidato la Croazia dal 2006 al 2012, riportando ora la propria esperienza al servizio dei Vatreni. Il presidente della federazione ha voluto innanzitutto rendere omaggio al lavoro svolto da Dalić: "Ringrazio ancora Zlatko per gli straordinari risultati ottenuti durante il suo mandato. Rispettiamo pienamente la sua decisione di chiudere il proprio ciclo con questo Mondiale. Non è semplice raccogliere la sua eredità, ma siamo convinti che Slaven sia la persona giusta. È stato un grande nazionale, ha maturato una notevole esperienza sia come allenatore sia come commissario tecnico e sono certo che godrà del sostegno dei giocatori, dei tifosi e di tutto il Paese. Gli auguro il bentornato e avrà il pieno supporto della Federazione".

Emozionato per il ritorno sulla panchina della nazionale, Bilić ha ringraziato la federazione per la fiducia ricevuta: "Ringrazio il presidente Kustić e la dirigenza della Federazione per questa opportunità. Guidare la nazionale croata è il più grande onore per qualsiasi allenatore del nostro Paese. Sono consapevole delle grandi aspettative dopo lo splendido lavoro di Zlatko Dalić, ma chi allena la Croazia deve essere pronto a convivere con questa responsabilità. Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori di grande qualità e il mio compito sarà portare energia, ambizione e determinazione affinché la Croazia continui a far parte dell'élite del calcio mondiale".

Il nuovo commissario tecnico ha poi concluso guardando con entusiasmo alla sua seconda esperienza alla guida della nazionale: "Affronto questa sfida con enorme entusiasmo. Mi sento un allenatore più maturo ed esperto rispetto al 2006, ma con la stessa motivazione e lo stesso desiderio di vedere una Croazia forte, coraggiosa e vincente".

Articoli correlati
UFFICIALE: Bilic riparte dall'Arabia Saudita. Annunciato come nuovo allenatore dell'Al... UFFICIALE: Bilic riparte dall'Arabia Saudita. Annunciato come nuovo allenatore dell'Al Fateh
UFFICIALE: Watford, cambio in panchina. I Pozzo esonerano Bilic, al suo posto c'è... UFFICIALE: Watford, cambio in panchina. I Pozzo esonerano Bilic, al suo posto c'è Wilder
Bilic elogia Modric: "È come Zidane. Nessun centrocampista oggi è come lui, è il... Bilic elogia Modric: "È come Zidane. Nessun centrocampista oggi è come lui, è il migliore"
Altre notizie Mondiali 2026
Mondiali: più di un sogno, ora Beckham è il padrone d'America Mondiali: più di un sogno, ora Beckham è il padrone d'America
La Croazia ha un nuovo CT. Bilic torna in sella dopo 14 anni: "Grande responsabilità"... UfficialeLa Croazia ha un nuovo CT. Bilic torna in sella dopo 14 anni: "Grande responsabilità"
La FIFA nega il lutto al braccio alla Francia, non all'Argentina: questione di regolamento... La FIFA nega il lutto al braccio alla Francia, non all'Argentina: questione di regolamento
6 giocatori di Serie A ancora in corsa ai Mondiali. 16 anni dopo rischiamo zero campioni... TMW6 giocatori di Serie A ancora in corsa ai Mondiali. 16 anni dopo rischiamo zero campioni
Eto'o incorona Mbappe: "Un fenomeno, cos'altro deve dimostrare? Tutti lo temono" Eto'o incorona Mbappe: "Un fenomeno, cos'altro deve dimostrare? Tutti lo temono"
Joe Cole accende Inghilterra-Argentina: "Vinceremo, mandiamo Messi a dormire" Joe Cole accende Inghilterra-Argentina: "Vinceremo, mandiamo Messi a dormire"
Caso Balogun, il Times rivela: squalifica revocata per volontà di una sola persona... Caso Balogun, il Times rivela: squalifica revocata per volontà di una sola persona
Rodri: "Yamal ha troppa voglia di dimostrare il suo valore, deve imparare a gestirsi"... Rodri: "Yamal ha troppa voglia di dimostrare il suo valore, deve imparare a gestirsi"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Guardiola Ct dell’Italia, con Maldini e Leonardo si può. Juve, Spalletti insiste per Kessie e Goretzka. Vlahovic ci ripensa. Milan, bloccato Rabiot. Inter, fascia destra maledetta. Fiorentina scatenata: ora Oulai. Allegri senza Lukaku e De Bruyne
Primo piano
Immagine top news n.0 Niente Inter per Khalaili, l'annuncio di Marotta: "Non ha superato le visite mediche"
Immagine top news n.1 Paulo Dybala ha rinnovato con la Roma. L'annuncio del club e tutti i dettagli
Immagine top news n.2 Il post-Gila e un gemello d'arte: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.3 Zaniolo e un futuro ancora da scrivere. Juventus e Milan alla finestra, il Bologna sullo sfondo
Immagine top news n.4 Come Berlusconi 40 anni fa: Cardinale in elicottero a Milanello nel primo giorno di ritiro
Immagine top news n.5 Roma, ci siamo per il rinnovo di Dybala: il suo agente arrivato a Trigoria
Immagine top news n.6 Juventus, settimana clou per Kolo Muani: Carnevali spinge fino a 40 milioni con il PSG
Immagine top news n.7 Italia, Mancini favorito per la panchina: ha il gradimento dello spogliatoio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Giocare d'anticipo, anche nel giorno del compleanno: Paratici protagonista di questa fase di mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quanti gioielli tra entrate e uscite. Perché l'Udinese è al centro del mercato
Immagine news podcast n.2 L'Inter non punta solo su Khalaili: la vera scommessa si chiama Luis Henrique
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione Fiorentina passerà da altri colpi improvvisi e da addii pesanti
Immagine news podcast n.4 Il Napoli deve vendere, il Mondiale frena la Juve ma Kolo Muani l'aiuta: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Calori su Guardiola ct: "Sarebbe stimolante, bisogna però vedere se..."
Immagine news Serie A n.2 Mussa, punto Mondiale: “Francia famelica. Inghilterra, si vede la mano di Tuchel”
Immagine news Serie A n.3 Carnevali o D’Amico, quale dei due dirigenti ha il compito più ostico? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta: "Ci teniamo il ruolo di favoriti con orgoglio. Ora miglioriamo in Champions"
Immagine news Serie A n.2 Niente Inter per Khalaili, l'annuncio di Marotta: "Non ha superato le visite mediche"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu: "L'ambizione è chiara: fare ancora meglio dello scorso anno"
Immagine news Serie A n.4 Arriva il nuovo attaccante di casa Juventus: visite per Konaté. Inizierà in NextGen
Immagine news Serie A n.5 Estupinan nel mirino dell'Aston Villa? Ecco il motivo: il PSG vuole riportare Digne a casa
Immagine news Serie A n.6 Paulo Dybala rinnova con la Roma: 10 curiosità che forse non conoscevate sulla Joya
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il ritiro estivo delle 20 squadre: ecco tutti i luoghi della preparazione
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Estevez: “Ho scelto subito i rosanero. Qui si respira un’atmosfera da Argentina”
Immagine news Serie B n.3 Vicenza, rinnovo triennale per il classe 2008 Ettore Borggian
Immagine news Serie B n.4 Pisa, il Genk piomba su Durosinmi: trattativa avviata per circa 10,5 milioni
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, manca l'intesa economica con Lykogiannis. Pista ancora aperta
Immagine news Serie B n.6 Vicenza, Costa: "Inseguita la Serie B per quattro anni. Concorrenza? È uno stimolo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Casasola è vicino: accordo con il Catania per liberarlo
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, dall'Atletico Ascoli arriva Mattia Sardo: accordo annuale
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, in arrivo il brasiliano Isaas. Accordo biennale per lui
Immagine news Serie C n.4 Spezia, arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona l'attaccante Denis Cazzadori
Immagine news Serie C n.5 Forlì, ingaggiato il 2005 Giovanni Mattioli: si è svincolato dal Cesena
Immagine news Serie C n.6 Catania su Gyabuaa: la Salernitana chiede Lunetta in cambio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Argentina-Svizzera
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Norvegia-Inghilterra
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Women, ceduta in prestito Anna Longobardi alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, ceduta a titolo definitivo Carlotta Masu alla Lazio Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, visite mediche per Kysha Sylla. Arriva dall'Olympique Lione
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, dal Real Madrid arriva Sheila García: contratto fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Khelifi si presenta: "Firmo con un top club, non vedo l'ora di iniziare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, altro colpo: presa la francese Lea Khelili: accordo fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 13 luglio 2025, si conclude il primo Mondiale per Club FIFA. Vince il Chelsea 3-0
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, i top 11 dei quarti di finale dei Mondiali
Newsticker
13:02 Parigi, Madrid, Londra e Buenos Aires: il calcio nelle grandi capitali del mondiale
11/07 Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
10/07 Spagna-Belgio 2-1: la Roja conquista la semifinale
10/07 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale