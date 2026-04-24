Da 11mila fino a 2,2 milioni di dollari: Fifa, bufera per i prezzi dei biglietti per la finale Mondiale
Cifre da capogiro per assistere all’atto conclusivo della Coppa del Mondo. Sul portale ufficiale di rivendita della FIFA compaiono infatti biglietti per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey a oltre 2,2 milioni di dollari ciascuno. Si tratta di quattro posti nella tribuna inferiore, dietro una porta, messi in vendita a 2.299.998,85 dollari.
Il dato sorprende ma è perfettamente in linea con il funzionamento del sistema: la FIFA non impone limiti ai prezzi sul mercato secondario, pur trattenendo una commissione del 15% sia dal venditore che dall’acquirente. In caso di vendita a quella cifra, l’organo internazionale incasserebbe circa 690.000 dollari per singolo biglietto. Le alternative, pur più accessibili, restano comunque proibitive: altri posti nello stesso settore arrivano a 207.000 dollari, mentre nel terzo anello si scende a 138.000 o addirittura a 23.000 dollari. I tagliandi più “economici” partono da poco meno di 11.000 dollari.
Una scelta, quella di non fissare un tetto, motivata dalla volontà di limitare il fenomeno del bagarinaggio su piattaforme esterne. Resta però l’effetto collaterale evidente: assistere alla finale diventa un privilegio per pochi, con prezzi che segnano un nuovo record nella storia della competizione. A riportarlo è il Guardian.
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