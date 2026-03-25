Danimarca, Riemer recupera Damsgaard per il playoff: "Ma decideremo solo all’ultimo"

Buone notizie per la Danimarca alla vigilia dello spareggio mondiale contro la Macedonia del Nord. Il commissario tecnico Brian Riemer ha confermato che Mikkel Damsgaard ha superato i problemi fisici accusati nei giorni scorsi ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, tornando quindi a disposizione per la sfida decisiva in programma al Parken.

L’esterno del Brentford era in dubbio dopo l’infortunio rimediato con il club poco più di una settimana fa, problema che lo aveva costretto a saltare anche l’ultima gara di Premier League. In conferenza stampa a Helsingør, però, il ct ha rassicurato tutti sulle condizioni del giocatore: “Si è allenato bene oggi, senza alcun problema, e questo è ciò che volevamo verificare. Era importante capire se potesse sostenere il lavoro con la squadra e la risposta è stata positiva”.

Riemer ha comunque preferito non sbilanciarsi sulla sua presenza dal primo minuto, spiegando che la decisione verrà presa solo a ridosso del match: “Quando ci sono dei punti interrogativi, anche piccoli, preferisco aspettare prima di comunicare la formazione. Annunciarla troppo presto e poi cambiarla creerebbe solo confusione”.

Damsgaard è stato uno dei protagonisti del cammino danese nelle qualificazioni, con tre gol e un assist, e resta una pedina importante per una partita che vale una stagione. In caso di vittoria, la Danimarca affronterà la vincente tra Repubblica Ceca e Irlanda per conquistare il pass per il Mondiale. In caso contrario, il sogno si fermerà qui.