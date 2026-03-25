L'Uruguay perde Nandez: l'ex Cagliari ha il Covid. In Arabia Saudita gioca con Retegui

Si torna a parlare di Covid nel calcio, anche se per fortuna non dovrebbe essere nulla di particolarmente preoccupante. Nahitan Nandez, ex centrocampista del Cagliari, salterà le amichevoli dell’Uruguay con Inghilterra e Algeria.

Marcelo Bielsa, che aveva inizialmente il giocatore, ha poi dovuto rinunciarvi e anche spiegare il perché, dato che i tifosi non capivano eventuali ragioni tecniche. La motivazione è infatti di salute, visto che Nandez avrebbe contratto il Covid-19.

Particolare attenzione, per quanto riguarda l’Italia, a Mateo Retegui. L’attaccante ex Atalanta gioca in Arabia Saudita, nell’Al Qadsiah, lo sesso club di Nandez. Al momento, però, non ha manifestato alcun problema e non ci sono dubbi sulla sua presenza mercoledì nei playoff con l’Irlanda del Nord.