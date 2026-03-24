Otamendi annuncia: "Dopo il Mondiale non giocherò più per l'Argentina". E dà un indizio sul futuro

Il futuro di Nicolas Otamendi resta tutto da definire, sia per quanto riguarda il club sia per la nazionale argentina. Il difensore, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, non ha voluto sbilanciarsi sulle scelte che prenderà nei prossimi mesi, ma ha confermato che il Mondiale del 2026 segnerà la fine della sua avventura con l’Albiceleste.

Arrivato a Buenos Aires nelle prime ore di lunedì, il centrale ha parlato del momento che sta vivendo e degli obiettivi a breve termine: “Dopo i Mondiali sarà la fine della mia esperienza in nazionale. Adesso sono felice e mi godo questo periodo. Ci alleneremo, giocheremo le amichevoli e poi ci sarà il Mondiale, che è il trofeo più importante per un calciatore. Ripartiremo con la stessa mentalità per difendere il titolo, poi si chiuderà un ciclo e diventerò un tifoso come gli altri”.

Il capitano del Benfica, quinto di sempre per presenze con l’Argentina, ha evitato di dare indicazioni anche sul possibile trasferimento al River Plate: “Non voglio dire altro. Ho un contratto con il Benfica fino a giugno, questo è tutto. Il resto si vedrà”. Negli ultimi anni Otamendi ha sempre privilegiato la continuità per restare competitivo con la nazionale, ma con la fine del ciclo internazionale potrebbero cambiare anche le priorità. Non mancano offerte, anche economicamente importanti, mentre il Benfica punta sulla stabilità e sul rapporto costruito nel tempo per convincerlo a restare ancora.