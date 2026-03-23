Benfica, Otamendi in scadenza. Sarà addio? Lui: "Ho visto il tecnico del River. Vedremo"

Nessun indizio, ma tanto mistero. Intanto Nicolas Otamendi è pericolosamente in scadenza con il Benfica, perché il contratto in assenza di rinnovo scadrà il prossimo 30 giugno. Il capitano e difensore argentino di 38 anni, convocato dal CT Lionel Scaloni per le amichevoli contro Mauritania e Zambia (il 27 e 31 marzo alla Bombonera), è stato interpellato sul suo futuro al suo arrivo in aeroporto a Buenos Aires.

Dopo aver già annunciato l'addio con l'Albiceleste, il campione del Mondo ha commentato la decisione che dovrà prendere: "Non voglio aggiungere altro", ha esordito, parlando poi del nuovo allenatore del River Plate, Eduardo Coudet, che lo vorrebbe nel club. "Ho visto 'El Chacho' (Coudet, ndr) una volta e basta. Ho un contratto con il Benfica fino a giugno e nient'altro".

Tuttavia, alla domanda della giornalista di ESPN Argentina sulla possibilità che le porte del River si aprano dopo la fine del legame con il Benfica, ha risposto in modo enigmatico: "Vedremo". Secondo quanto filtra dal Portogallo, con precisione da A BOLA, José Mourinho e il club vorrebbero trattenere Otamendi a Lisbona ma il giocatore potrebbe anche valutare nuove esperienze. Magari in Arabia Saudita. Insomma, nessuno scenario al momento è da scartare, ma sicuramente i discorsi sono rimandati a dopo il Mondiale.