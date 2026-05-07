Shakira ancora star dei Mondiali: la sua 'Dai Dai' sarà la colonna sonora della Coppa del Mondo
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Il brano “Dai Dai” della cantante colombiana Shakira sarà la canzone ufficiale dei prossimi Mondiali di calcio, in programma tra giugno e luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada.
L’artista lo ha annunciato giovedì attraverso un breve video pubblicato sui suoi canali social, anticipando inoltre che l’album completo verrà pubblicato il 14 maggio. Per Shakira si tratta della terza collaborazione musicale con la Coppa del Mondo, dopo il successo di “Waka Waka (This Time for Africa)”, inno del Mondiale 2010 in Sudafrica vinto dalla Spagna, e “La La La”, presentato durante l’edizione 2014 in Brasile.
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