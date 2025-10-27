Le polemiche del Clasico sono già alle spalle: Yamal pronto a farsi un regalo da 11 milioni

Non è stato un fine settimana semplice per Lamine Yamal. Dopo aver alimentato la tensione alla vigilia del Clasico con alcune dichiarazioni polemiche, la giovane stella del Barcellona è rimasta in ombra nella sconfitta contro il Real Madrid (1-2) ed è stato protagonista di un acceso battibecco con alcuni avversari (Carvajal e Vinicius). Fuori dal campo, però, le cose sembrano andare decisamente meglio. Secondo quanto riportato da El País, il talento blaugrana e la sua compagna, la cantante argentina Nicki Nicole, sarebbero pronti a trasferirsi nella loro nuova dimora di lusso.

Il quotidiano spagnolo rivela infatti che Yamal sarebbe vicino all’acquisto della celebre villa di Shakira e Gerard Piqué, situata a Esplugues de Llobregat, una delle zone più esclusive della periferia di Barcellona. L’immobile, messo in vendita nel 2022 dopo la separazione tra la popstar colombiana e l’ex difensore del Barça, si estende su un terreno di oltre 3.800 metri quadrati.

La proprietà comprende una villa principale e due dependance, una piscina interna e una esterna, un campo da tennis, una palestra, una cantina e persino uno studio di registrazione, eredità della carriera musicale di Shakira. Il prezzo di vendita si aggirerebbe intorno agli 11 milioni di euro. A soli 18 anni, Lamine Yamal non smette di stupire: talento precoce e già protagonista nella Liga, l’esterno catalano si prepara ora a compiere un passo importante anche nella vita privata, acquistando una delle residenze più iconiche legate alla storia recente del Barcellona.