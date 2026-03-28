Spagna, Oyarzabal scatenato: "Sono felice che i gol aiutino la squadra a vincere"

Con 11 gol nelle ultime 10 partite, Mikel Oyarzabal si candida ad essere uno degli uomini di punta della Spagna in vista del Mondiale 2026 in programma in estate (con gli iberici inseriti nel Gruppo H insieme a Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay). Il centravanti della Real Sociedad prosegue nel suo ottimo momento con la casacca della Roja, avendo recitato la parte del leone nell'amichevole di ieri contro la Serbia vinta per 3-0 anche - se non soprattutto - grazie a una sua doppietta.

Di seguito le sue parole nel post partita, riportate dal Mundo Deportivo: “Non avrei mai immaginato di arrivare qui. E una volta che ci sei, vuoi di più, continuare a impegnarti, a raggiungere nuovi traguardi. Sono felice che i gol aiutino la squadra a vincere, che l'atmosfera sia positiva e che possiamo tutti continuare in questa direzione”.