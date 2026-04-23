Nuova polemica in Liga, Iglesias: "Oyarzabal ha offeso mia moglie! Evidentemente gli brucia..."

Una nuova polemica ha scosso la Liga ieri, attirando l'attenzione di media e tifosi. Durante la sfida tra Real Sociedad e Getafe, terminata 0-1, i padroni di casa hanno accusato i giocatori madrileni di continue perdite di tempo per difendere il vantaggio, innescando tensioni che sono degenerate fino al triplice fischio. Tuttavia, il vero scontro si è consumato dopo la partita, quando il difensore degli ospiti Juan Iglesias ha denunciato ai microfoni di DAZN il comportamento di Mikel Oyarzabal, accusandolo di aver rivolto insulti volgari nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Iglesias hanno lasciato intendere che l'integrità del capitano basco non sia immacolata: "Sono felice che mi facciate questa domanda su quanto accaduto tra di noi", ha esordito il difensore. "Il capitano della squadra, Oyarzabal, si è coperto la bocca per insultare mia moglie. Beh, questi sono i valori che hanno qui. La cosa che mi dà più fastidio è che normalmente lui dovrebbe dare l'esempio. Si è messo la mano davanti alla bocca perché non aveva le palle di dirmelo in faccia".

Il difensore del Getafe ha poi concluso il suo sfogo suggerendo che l'astio dei giocatori della Real Sociedad derivasse esclusivamente dalla frustrazione per la sconfitta interna. "Evidentemente gli brucia che abbiamo vinto in casa loro", ha chiosato Iglesias.