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Alessandro Nesta, già sei stagioni da allenatore. Sfiorando solo la promozione in A

Alessandro Nesta, già sei stagioni da allenatore. Sfiorando solo la promozione in ATUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Alessandro Nesta è stato un difensore centrale straordinario, elegante e maestoso. Prima con la Lazio, poi con il Milan, oltre alla Nazionale. Tre Serie A, due Champions, il Mondiale 2006 con la nazionale. Già sei esperienze fra Serie B e A con da tecnico, esonerato in due occasioni, ma sfiorando la promozione con il Perugia e con il Frosinone.

Nella passata annata, alla prima stagione in A, è stato scelto da un Monza in difficoltà dopo quanto successo extra campo. "Lo scorso anno è caduto un po' tutto il castello dopo la morte di Silvio Berlusconi dell'anno prim - ha ammesso - in quei casi è normale che crolli qualcosa anche in testa a chi sta sotto".

"Lì mi ha voluto Galliani, di quando mi ha richiamato la seconda volta conservo questo aneddoto. Ero stato mandato via prima di Natale dopo il pareggio con la Juventus, e stavo guardando la partita Lazio-Monza: mio figlio stava gufando un po' visto che il padre era stato cacciato. Io no, l'avevo presa comunque non così male. Io volevo stare con la famiglia, al 3-0 ho detto a mio figlio di non gufare più perché sennò mi richiamavano. È finita 5-1, il giorno dopo è arrivata la telefonata di Galliani che pensava dicessi di 'no' ed è quindi partito subito forte. Invece ho detto subito ‘Ok, ci vediamo domani’. E sono ripartito". Oggi Alessandro Nesta compie 50 anni.

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