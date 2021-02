Beppe Baresi, fratello di Franco che ha fatto la storia nell'altra Milano

La famiglia Baresi era nata per il calcio. Prima di Franco, infatti, fu calciatore il fratello Giuseppe, o semplicemente Beppe per i compagni. A differenza del fratello Beppe Baresi fu preso dall'Inter da ragazzino e alla fine passerà quasi tutta la carriera con la maglia nerazzurra indosso. L'esordio in campionato risale al '77 e pochi anni dopo divenne capitano della squadra, vincendo con la fascia al braccio diversi titoli. Difensore come il fratello, con la maglia dell'Inter giocherà quasi 600 partite prima di chiudere la carriera al Modena. Dopo l'addio al calcio giocato, tornerà all'Inter per una lunga carriera diviso fra tecnico delle giovanili, assistente tecnico e osservatore per le giovanili. In carriera ha vinto due Campionati italiani, due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA.

Oggi Beppe Baresi compie 63 anni.

