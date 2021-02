Darren Ferguson, figlio di divenuto una bandiera. Del Wrexham

vedi letture

L'essere 'figli di', specialmente nel calcio, può spesso aiutare e rendere più accessibile una carriera lavorativa, ma può anche creare aspettative troppo elevate per le reali capacità. E' forse successo questo a Darren Ferguson, figlio del celebre Sir Alex già manager del Manchester United per quasi 30 anni. Da calciatore esordì proprio con i Red Devils, collezionando 25 presenze, zero gol e pochi ricordi da parte dei tifosi. Dopo 4 anni a Old trafford, passò al Wolverhampton, squadra in cui rimase 4 anni e segnò 4 reti. Dopo un anno in prestito in Olanda allo Sparta Rotterdam, ecco la chiamata del modesto Wrexham. In Galles Ferguson jr resterà 8 anni diventando una vera e propria bandiera del piccolo club, in cui chiuderà poi la carriera. Con un padre così, però, la carriera doveva per forza continuare in panchina, anche se i risultati saranno diametralmente opposti. Due anni nel Peterborough, uno al Preston, quindi altri quattro con i Posh prima del passaggio al Concaster United. Dal 2019, visto che al cuor non si comanda, ecco il terzo ritorno al Peterborough United.

Nonostante tutto, nella sua militanza allo United si tolse diverse soddisfazioni di squadra, vincendo due Campionati, una Coppa di Lega, un Charity Shield, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.

Oggi Darren Ferguson compie 49 anni.

Sono nati oggi anche Manuel Gerolin, Ernesto Valverde, Jordi Cruijff, Ciprian Tatarusanu, Davide Lanzafame e Simone Romagnoli.