Gabriel Paletta, l'oriundo diventato grande a Parma. Che ora cerca il ritorno in A col Monza

vedi letture

Dall'Argentina all'Italia, con un biglietto di sola andata. Gabriel Paletta, sudamericano con origini calabresi, ha fatto la sua scelta alcuni anni fa. Scegliendo l'Italia come paese nel quale crescere calcisticamente e in cui vivere. Nato e cresciuto nel Banfield, nel 2006 fu il Liverpool a scommettere sulle sue qualità portandolo per la prima volta in Europa. Ma dopo una sola stagione in Premier League fatta di poche presenze e scarso ambientamento, il difensore tornò in Argentina. Questa volta ad accoglierlo fu il Boca Juniors, dove rimase fino al 2010, anno nel quale per la prima volta atterrò in Italia. Col Parma che scelse di puntarci forte sia economicamente che sportivamente. Al Tardini il centrale si è ritagliato subito tanto spazio, facendosi conoscere, apprezzare e guadagnandosi la convocazione nella Nazionale italiana grazie alle sue origini. Nel 2015 il grande salto col passaggio al Milan, ma la sua prima esperienza in rossonera non fu certo indimenticabile tanto che il club decise di cederlo in prestito all'Atalanta. Una buona stagione a Bergamo, quindi il ritorno in rossonero: il tecnico Montella gli concesse una chance da titolare e l'oriundo non la sprecò, almeno quell'anno. Poi, nel 2018, lo svincolo dai rossoneri dopo un periodo con ben poche apparizioni sul campo. Dopo provino di qualche settimana, il 6 novembre 2019 ecco la nuova occasione: questa volta a puntare forte sull'italoargentino è il Monza, che gli fa firmare un contratto fino a giugno 2022. La sua bacheca personale parla di un campionato argentino, una Supercoppa italiana, una Recopa sudamericana e un Mondiale Under 20. Oggi Gabriel Paletta compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Rolando Bianchi, Valeri Bojinov e Geoffrey Kondogbia.