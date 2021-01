Hidetoshi Nakata, fenomeno mediatico giapponese vincente con la Roma

Dagli addetti ai lavori è considerato uno dei giocatori asiatici con più talento di sempre. Hidetoshi Nakata nasce calcisticamente nell'Hokushun Boys, poi Kofu Kita, Nirasaku e Bellmare Hiratsuka. Nel 1998 fu acquistato dal Perugia di Gaucci e arrivò in Italia fra lo stupore generale. La doppietta all'esordio contro la Juve, però, fugò rapidamente tutti i dubbi. Fenomeno mediatico ancor prima che sportivo, nel 2000-2001 giocò con la Roma che per il suo cartellino sborsò 30 miliardi. Nel 2001 passò al Parma per 60 miliardi, poi 6 mesi di prestito al Bologna prima del passaggio alla Fiorentina, nel 2004-2005. Nel 2005-2006 gioca al Bolton prima di appendere le scarpe al chiodo. In carriera Nakata ha vinto lo Scudetto con la Roma, la Coppa Italia col Parma e la Coppa delle Coppe dell'AFC col Bellmare. Oggi Hide compie 44 anni.

Sono nati oggi anche Alf Ramsey, Dixie Dean, Rogerio Ceni, Frank Leboeuf e Gigi Simoni.