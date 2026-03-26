Khephren Thuram, il miglior acquisto degli ultimi due anni? E non vuole andare all'Inter

Khephren Thuram è probabilmente il miglior acquisto degli ultimi due anni. L'addio di Adrien Rabiot ha aperto alla possibilità di prendere il centrocampista per venti milioni di euro, più uno stipendio da 2,5 milioni. Per due anni è costato di meno: 8 milioni di ammortamento più 10 (lordi) per l'ingaggio, mentre Rabiot era a libro paga a 15 lordi ogni stagione.

Si può opinare che pure il milanista sia un giocatore altrettanto importante. Dall'altro lato, per una squadra che guarda al bilancio - e alle plusvalenze prossime venture - con un occhio di particolare riguardo, ecco che Thuram è stato un investimento corretto. Molto di più rispetto agli altri centrocampisti come Douglas Luiz o Koopmeiners, rimasti schiacciati dal peso delle proprie valutazioni con prestazioni non certo straordinarie.

A gennaio si era parlato anche di un possibile scambio fra lui e Frattesi, con la possibilità di finire in nerazzurro dal fratello Marcus. Lui non si era scomposto più di tanto. "Non si può star dietro a tutte le voci, io sto bene alla Juve e non andrei mai all’Inter. Paura? Non si può avere nel calcio, abbiamo una squadra e un allenatore di qualità e alla Juve bisogna vincere". Oggi Khephren Thuram compie 25 anni.