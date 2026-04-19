Kobbie Mainoo, poteva essere del Napoli a gennaio. Invece rinnoverà con lo United

Free Kobbie. Con questa scritta sulla maglietta, Jordan Mainoo-Hames chiedeva libertà per suo fratello, imprigionato da Ruben Amorim e pronto a salutare il Manchester United, con il Napoli che sembrava una destinazione plausibile. Alla fine non è stato liberato per una cessione. Anzi, Michael Carrick è riuscito farlo tornare centrale nelle gerarchie, se non addirittura fondamentale e lo sarà maggiormente dopo l'addio di Casemiro di quest'estate.

Così Kobbie Mainoo ora è a un passo dal prolungamento contrattuale con i Red Devils. In questa stagione ha giocato ventidue gare di campionato con due assist, ma è risultato come uno dei migliori dell'ultimo filotto di partite. E probabilmente verrà convocato per il Mondiale.

Anche Gary Lineker, ex centravanti di livello mondiale e ora commentatore conosciutissimo, ha parlato della situazione di Mainoo. "Sapete una cosa? Sto scherzando, ma se fossi Kobbie Mainoo, mi chiederei se dovrei fare causa a Ruben Amorim. Ha rovinato un anno intero di carriera a quel ragazzo. È un giocatore incredibile. Mio Dio, dà l'impressione che tutto sia facile. Voglio dire... è stato completamente dannoso per la sua carriera. So che suo fratello si è cacciato nei guai per aver scritto "Free Kobbie" sulla sua maglietta, ma aveva assolutamente ragione".