Caso Mainoo, la misura è colma: il fratello all'Old Trafford con la maglia "Free Kobbie Mainoo"
Il "caso" Kobbie Mainoo continua a tenere banco a Manchester. I riflettori si sono accesi nuovamente sul centrocampista dopo l'ultima partita casalinga dei Red Devils: il fratello del giocatore, Jordan Mainoo-Hames, è stato immortalato a bordo campo all'Old Trafford con indosso una provocatoria T-shirt recante la scritta "Free Kobbie Mainoo" (Libertà per Kobbie Mainoo), un gesto che simboleggia la frustrazione per lo scarso utilizzo del talento inglese. Mainoo, subentrato nel rocambolesco pareggio per 4-4 contro il Bournemouth (gol di Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Matheus Cunha per i padroni di casa, ndr), ha comunque ricevuto un'accoglienza calorosa dai tifosi, che lo considerano ancora uno dei beniamini di casa.
L'assenza di Mainoo dai titolari in Premier League ha innescato un dibattito sul suo futuro. Nonostante l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, avesse dichiarato dopo la vittoria per 4-1 sul Wolverhampton di considerare il diciannovenne prodotto dell'Academy "un titolare come gli altri giocatori", Mainoo deve ancora iniziare una partita da titolare in questa stagione.
Secondo diverse indiscrezioni, Mainoo starebbe valutando seriamente la possibilità di unirsi al Napoli in prestito nel mercato di gennaio, un trasferimento che gli garantirebbe il minutaggio necessario per rientrare nei piani del CT in vista della convocazione per i Mondiali.
