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United in Champions grazie a Mainoo: "Carrick ti fa venire voglia di lottare per lui"

United in Champions grazie a Mainoo: "Carrick ti fa venire voglia di lottare per lui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:26Calcio estero
Daniele Najjar

Il Manchester United torna in Champions Leage e lo fa grazie al primo gol di questa stagione in Premier League da parte del giovane Kobbie Mainoo. Al termine del match ha parlato ai microfoni della BBC: "Non è mai una partita facile contro il Liverpool, sono contento di aver portato a casa la vittoria. Il Liverpool è un'ottima squadra, noi non siamo scesi in campo con la giusta grinta, ma alla fine abbiamo vinto. Il mio gol? È bello essere tornato a segnare, era da un po' che non facevo gol".

Sulla qualificazione alla Champions League: "Raggiungere la Champions League era un obiettivo importantissimo per noi, ma la stagione non è ancora finita e non abbasseremo la guardia. La firma del rinnovo? È una benedizione, sono felice di legare il mio futuro al club in cui ho militato per tutta la vita".

Riguardo al suo ruolo nella partita di oggi, dopo essere rientrato in squadra: "È stato difficile, ovviamente, ogni volta che non giochi a calcio. Ho cercato di guardare avanti il più possibile e di non perdere di vista l'obiettivo. Carrick? Ha avuto un ruolo fondamentale, tutta la fiducia che infonde a tutti i giocatori. Ti viene voglia di seguirlo, di lottare per lui e di dare tutto per lui in campo".

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