TMW Mainoo non giocherà in Serie A. Napoli e Roma ci hanno provato ma per lo United ora è incedibile

Kobbie Mainoo ha rinnovato col Manchester United fino al giugno del 2031, mettendo così una pietra probabilmente tombale sulle possibilità di vedere il talento prodotto dell'academy dei Red Devils giocare in Serie A. Nonostante di apprezzamenti nel tempo ne siano arrivati eccome, dall'Italia.

Lo scorso gennaio il Napoli si era mosso con forza, con l'idea di aggiungere un centrocampista di spessore alla mediana del presente e soprattutto del futuro. Prima ancora era stata la Roma a pensare a lui, senza però affondare mai il colpo in modo convincente. Entrambe le società però ad un certo punto si sono scontrate con la realtà, che racconta di una titolarità conquistata dal momento del cambio di guida tecnica dello United.

Il punto di svolta è stato metà gennaio, in piena campagna trasferimenti: gli inglesi decidono di esonerare Ruben Amorim, con cui Mainoo aveva messo insieme 11 spezzoni in 20 partite, senza mai incidere. Poi dall'arrivo di Carrick la svolta, totale: la prima partita sotto la guida è stata il 17 gennaio, con Mainoo subito titolare. Da quel giorno sono state 12 le titolarità su 13 partite, di cui una saltata per un problema fisico. Un vero e proprio intoccabile, sostituito solo una volta. Che hanno elevato il suo status e dato credito alla scelta dei Red Devils di non cederlo nella sessione di mercato di gennaio.