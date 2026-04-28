Tomas Palacios, un flop all'Inter. Ma all'Estudiantes ha trovato la Nazionale argentina

Per un anno e mezzo è stato un oggetto misterioso, o quasi. Tomas Palacios all'Inter non ha lasciato il segno, tutt'altro. Due presenze in campionato in nerazzurro, otto con il Monza, è uno dei flop più evidenti degli ultimi anni. Eppure, dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto all'Estudiantes, ecco i miglioramenti che tutti si potevano aspettare.

Fino alla convocazione nella nazionale argentina di Lionel Scaloni di poche settimane fa. Potrebbe addirittura essere chiamato per il Mondiale, dalla squadra campione in carica, quasi a riprova che l'Inter ci aveva visto giusto. Peccato però che ora il club di La Plata abbia la possibilità di riscattarlo per una cifra fra i 6 e i 7 milioni di euro. Pochissimi, considerando che si può essere una plusvalenza praticamente immediata.

Pochi giorni dopo il suo arrivo all'Estudiantes aveva commentato così. "Sono qui per dare il mio contributo, ovunque ci sia bisogno di me, e sono davvero felice perché sono stato accolto davvero molto bene. Spero che sarà un anno fantastico per me e per l'Estudiantes. Non sono uno che si paragona molto agli altri. Cerco di allenarmi ogni giorno per migliorare quello che faccio. Certo, si guardano sempre i campionati più importanti, ma ora mi sto adattando allenandomi con il gruppo". Oggi Tomas Palacios compie 23 anni.