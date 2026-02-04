Via dall'Inter, Palacios assicura: "All'Estudiantes sono felice. Sono stato accolto molto bene"

Tomas Palacios ha salutato l'Inter. Un trasferimento, seppur in prestito annuale, che gli ha permesso di rimettere piede in madrepatria e vestire la maglia dell'Estudiantes in occasione del mercato invernale concluso questo lunedì sera. La sera del 2 febbraio l'esordio positivo contro il Defensa y Justicia (0-0) in maglia biancorossa.

A margine del pareggio a reti bianche, in uscita dallo stadio Norberto Tito Tomaghello, il difensore argentino di 22 anni ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la recente partenza dall'Inter: "Sono qui per dare il mio contributo, ovunque ci sia bisogno di me, e sono davvero felice perché sono stato accolto davvero molto bene. Spero che sarà un anno fantastico per me e per l'Estudiantes. Non sono uno che si paragona molto agli altri. Cerco di allenarmi ogni giorno per migliorare quello che faccio. Certo, si guardano sempre i campionati più importanti, ma ora mi sto adattando allenandomi con il gruppo", le parole rilasciate ai media argentini.

Questo il comunicato stampa del club argentino per annunciare l'ingaggio a titolo temporaneo di Palacios: "Difensore centrale mancino, alto 1,96 metri e con un passato nella Nazionale giovanile, Palacios si distingue per il gioco aereo ma soprattutto per la sua tecnica di avvio dell'azione. Il giocatore di La Pampa, che compirà 23 anni il 28 aprile, ha iniziato la sua carriera al Talleres de Córdoba, club a cui è arrivato dopo un provino nella sua città natale, General Pico. Dopo il debutto, è stato ceduto in prestito all'Independiente Rivadavia di Mendoza, dove gli sono bastate 16 partite di alto livello per farsi notare dai giganti italiani nell'agosto 2024. Nella prima metà del 2025, Palacios ha maturato esperienza al Monza, sempre nel calcio italiano. Con la Nazionale argentina Under 20, ha disputato i Giochi Sudamericani a Luque, in Paraguay, nel 2022. Dopo aver firmato il contratto, Palacios è ufficialmente diventato il terzo nuovo volto della squadra biancorossa, dopo gli arrivi di Adolfo Gaich ed Eros Mancuso. Domani si unirà alla squadra per iniziare ad allenarsi e prepararsi a diventare la nuova opzione difensiva di Eduardo Domínguez”.