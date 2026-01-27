Ufficiale Tomas Palacios saluta l'Inter: va in prestito all'Estudiantes. Il comunicato

Tomás Palacios saluta nuovamente l’Inter. L’Estudiantes de la Plata ha infatti comunicato l’arrivo del difensore argentino, in prestito annuale, dall’Inter.

Il comunicato stampa del club argentino: “Difensore centrale mancino, alto 1,96 metri e con un passato nella Nazionale giovanile, Palacios si distingue per il gioco aereo ma soprattutto per la sua tecnica di avvio dell'azione. Il giocatore di La Pampa, che compirà 23 anni il 28 aprile, ha iniziato la sua carriera al Talleres de Córdoba, club a cui è arrivato dopo un provino nella sua città natale, General Pico. Dopo il debutto, è stato ceduto in prestito all'Independiente Rivadavia di Mendoza, dove gli sono bastate 16 partite di alto livello per farsi notare dai giganti italiani nell'agosto 2024.

Nella prima metà del 2025, Palacios ha maturato esperienza al Monza, sempre nel calcio italiano. Con la Nazionale argentina Under 20, ha disputato i Giochi Sudamericani a Luque, in Paraguay, nel 2022. Dopo aver firmato il contratto, Palacios è ufficialmente diventato il terzo nuovo volto della squadra biancorossa, dopo gli arrivi di Adolfo Gaich ed Eros Mancuso. Domani si unirà alla squadra per iniziare ad allenarsi e prepararsi a diventare la nuova opzione difensiva di Eduardo Domínguez”.